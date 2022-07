Calciomercato Lazio, avanti con la linea verde: spunta Varela per la fascia

La Lazio sceglie di proseguire per la linea verde: per la fascia sinistra spunta Jordan Varela del Monaco: le ultime

La Lazio prosegue sulla linea verde. L’operazione di svecchiamento potrebbe essere seguita anche per la fascia sinistra: l’idea di Emerson Palmieri è presto tramontata, lasciando spazio a quella di Jordan Varela.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il ragazzo è un classe 2003 del Monaco con cui ha disputato 21 gare nella formazione B. Varela è stato anche riconosciuto come migliore nel suo ruolo, durante l’Europeo Under 19. Su di lui, c’è anche l’interesse del Bayer Leverkusen.