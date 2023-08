Calciomercato Lazio, Valeri rimane in Serie A: due club si sono fatti avanti per lui. I dettagli. Nella scorsa stagione ha attirato l’interesse di molti club

Secondo quanto riporta Tuttosport, in casa Lazio c’è un nome che ha il gradimento dei tifosi: Emanuele Valeri, il difensore di dichiarata fede laziale, nella scorsa stagione ha attirato l’interesse di molti club.

In particolar modo due club si sarebbero fatti avanti: il Torino e il Genoa. Il contratto in scadenza nel 2024 lo rende un profilo appetibile per entrambe le squadre.