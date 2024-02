Calciomercato Lazio, Valeri: «Io in biancoceleste? Ecco cosa so» Le parole del terzino del Frosinone, accostato alla Lazio

Intervenuto in conferenza stampa, Emanuele Valeri, giocatore del Frosinone, ha parlato dell’ipotesi di vederlo in maglia Lazio a fine stagione:

«Sinceramente di questa cosa con la Lazio io non so niente, se ne occupa il mio procuratore. So che quando si è presentato il direttore non ho esitato a dire sì. Grande opportunità non solo per farmi vedere ma anche per la squadra. Ho saputo che c’è un grande gruppo e ho scelto di venire qui per raggiungere la salvezza»