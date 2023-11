Calciomercato Lazio: due squadre fiutano l’affare Kamada. Oggi non resterebbe

Calciomercato Lazio: due squadre fiutano l’affare Kamada. Il centrocampista biancoceleste oggi non resterebbe oltre fine stagione

L’argomento-contratto scotta per Daichi Kamada perché il centrocampista della Lazio andrà già in scadenza a fine stagione. Dopodiché c’è un’opzione bilaterale per altri tre anni, ma il giapponese a queste condizioni non l’accetterebbe.

Il Marsiglia il Valencia stanno fiutando l’affare, ma ora la sua priorità è prepararsi bene alla Coppa d’Asia, magari cominciando dall’Arechi, dove tornerà titolare in Serie A dopo oltre due mesi a qualche km da dove ha segnato il suo primo gol italiano. Lo riporta Il Messaggero.