Calciomercato Lazio, un terzino e un attaccante a gennaio per Sarri: i nomi

Calciomercato Lazio, Sarri chiaro con la società: servono un terzino sinistro e un attaccante alternativo ad Immobile. Tutti i nomi

Il calciomercato di gennaio si avvicina e anche in casa Lazio fervono le strategie per rafforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha chiesto garanzie soprattutto sul rafforzamento del parco giocatori prima di arrivare all’accordo per rinnovare il contratto fino al 30 giugno del 2025 (manca solo la firma) e Tare e Lotito sono pronti ad accontentarlo per quanto possibile già a gennaio.

