Calciomercato Lazio, un obiettivo finito nel mirino dell’Inter: già avviati i contatti. Il giocatore in questione è stato uno dei nomi sondati per l’attacco biancoceleste

Si tratta di Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord che ha già messo a segno 12 gol in 8 partite di Eredivisie. Il giocatore è stato uno dei nomi sondati per l’attacco della Lazio.

Come riportato da Repubblica.it, l’Inter avrebbe già avviato i contatti con gli olandesi, con l’entourage del messicano che ha aperto alla cessione a gennaio. Il prezzo richiesto, però, è elevato, e la concorrenza è folta: ci vorranno almeno 50 milioni per portarlo in Italia, e su di lui c’è l’interesse anche del Real Madrid, del Borussia Dortmund e del Tottenham.