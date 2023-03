Calciomercato Lazio, un nome per la fascia: torna di moda un obiettivo di Sarri

Il tecnico toscano deciso nel chiedere alla società l’acquisto di un suo vecchio pupillo

Già tempo di pensare alla sessione estiva di mercato per la Lazio e Maurizio Sarri. Il tecnico ha più volte fatto richiesta alla società per avere una squadra competitiva per la prossima stagione.

Come riportato da TMW, uno dei possibili obiettivi del tecnico toscano sarebbe Fabiano Parisi, in forza all‘Empoli. L’esterno mancino è da molto tempo sulla lista di Sarri, nonostante l’arrivo di Luca Pellegrini a gennaio. Il club toscano aveva già respinto un assalto biancoceleste, ma in estate la situazione potrebbe cambiare.