Calciomercato Lazio, un club di Serie A piomba su Cancellieri: ecco di chi si tratta. L’ex Verona piace molto al Torino di Juric

Secondo quanto riporta Tuttosport il Torino è molto interessato al giovane esterno della Lazio, Matteo Cancellieri. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità importanti a riguardo.

La Lazio, intanto, sta iniziando a lavorare in entrata e in uscita e il classe 2002 non è riuscito a imporsi nella squadra e a convincere il comandante Sarri. Lo scarso minutaggio e la mancata fiducia del tecnico potrebbero essere due indizi per una cessione dell’ex Verona che piace molto ai granata.