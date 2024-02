Calciomercato Lazio, tutti i nomi in orbita biancoceleste: possibile colpo last minute? I dettagli

Come riporta Il Messaggero, per il calciomercato Lazio ci sono tanti i nomi in ballo, ma per ora nessun movimento concreto. Le uniche trattative in entrata portate a conclusione hanno riguardato per ora solo la Primavera.

Il ds Fabiani è stato chiaro, “la rosa è completa” . Si era partiti da Whittaker, su cui la dirigenza del Plymouth ha immediatamente precisato che il giocatore non è in vendita, almeno non alla cifra offerta dal club capitolino. Altro nome sondato ma non concretizzato è stato Rowe del Norwich, a cui si aggiunge Jack Clarke, attaccante del Sunderland di proprietà del Tottenham. per cui il club inglese chiede addirittura 20 milioni. Poi c’è Benjamin Garré, argentino (con passaporto italiano) classe 2000 che gioca, al Samara, in Russia. Tornando in Inghilterra, sono stati messi gli occhi su Gil del Tottenham, il quale però accetterebbe solo il prestito al Brighton. Nulla da fare per Cambiaghi per il quale l’Atalanta chiede 18 milioni. Si avvicina (almeno per ora geograficamente) Valeri che, “prenotato” per giugno, sarà fino a fine campionato in prestito al Frosinone. L’ultimo profilo monitorato dalla società è quello di Viktor Djukanovic dell’Hammarby, ala sinistra montenegrina classe 2004. Lo status di extracomunitario non permette l’acquisto a gennaio, quindi la Lazio può pensarci a giugno.