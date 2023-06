Calciomercato Lazio, tutti gli aggiornamenti

Calciomercato Lazio, ecco tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei biancocelesti: Lotito e Sarri hanno le idee chiare

Il campionato della Lazio si è concluso con un ottimo secondo posto, che ha garantito alla squadra di Sarri l’accesso alla fase a gironi della prossima Champions League. Certamente è presto per dire se la squadra biancoceleste giocherà un ruolo fondamentale nei pronostici vincente Serie A della prossima edizione ma, altrettanto convintamente, i tifosi della Lazio sperano che l’asticella della qualità della squadra possa alzarsi ancora di più nel corso del calciomercato estivo che, di fatto, sta iniziando a entrare già nel vivo.

Alla ricerca del vice Immobile

Uno dei ruoli in cui la Lazio è ancora scoperta è sicuramente quello dell’attaccante di riserva, con Ciro Immobile che sembra destinato a essere ancora una volta la punta di diamante dell’attacco biancoceleste nella prossima stagione. Sono tanti i profili che il presidente Lotito ha adocchiato. A scalare le gerarchie, al momento, c’è Andrea Pinamonti. L’attaccante non ha vissuto una stagione esattamente da sogno al Sassuolo, ma il club capitolino ne riconosce le qualità e l’affidabilità. Potrebbe essere proprio quindi la prima alternativa a Immobile, che nel corso di questa stagione ha manifestato molti problemi di integrità fisica e non sempre è stato continuo come in altre occasioni, garantendo comunque un forte apporto in fase offensiva.

Un altro nome che piace molto alla Lazio è quello di Openda del Lens, che però ha gli occhi addosso di moltissime squadre, tra cui – in Italia – anche quelli del Milan. Operazione difficile, anche perché il Lens non lo lascerà andare per una cifra bassa.

A centrocampo invece si cerca una mezzala di alto livello. Il nome primario per Maurizio Sarri è Piotr Zielinski, a cui resta soltanto un anno di contratto con il Napoli. Il polacco vorrebbe chiudere la carriera in azzurro ma c’è ancora trattativa con il club partenopeo. Di conseguenza, Sarri sta facendo pressione su Lotito per cercare di essere accontentato, dato che nella sua esperienza in azzurro lo stesso Zielinski è stato uno dei calciatori più valorizzati e utilizzati. E’ certamente lui la priorità per il centrocampo, anche se un’altra pista porta pure a Loftus-Cheek, altro calciatore ironicamente seguito con forza sempre dal Milan.

Milinkovic-Savic nel mirino bianconero

Per quanto riguarda il capitolo cessioni, l’Inter ha riscatto Acerbi: il difensore della Nazionale dunque resterà in nerazzurro e proseguirà lì la sua carriera. Diversa la situazione di Sergej Milinkovic-Savic, ogni anno dato per partente e poi sempre rimasto alla Lazio. In quest’occasione, però, la partenza del serbo sembra più vicina, anche perché ci avviciniamo alla scadenza del contratto. Lotito non vuole meno di 30-40 milioni per il suo pupillo. La Juventus è il club che più di tutti vorrebbe acquisirne le prestazioni sportive. Il club bianconero sta cercando di sondare il terreno per comprendere se sarà possibile allentare il prezzo del cartellino con qualche contropartita tecnica (si pensa, per esempio, a Pellegrini o Rovella).

Molto però dipenderà anche dalla permanenza o meno di Rabiot. Qualora il francese andasse altrove e liberasse la Juventus del suo pesante ingaggio, allora i bianconeri potrebbero sferrare il colpo decisivo per il numero 21 biancoceleste.