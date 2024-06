Calciomercato Lazio, tre ALTERNATIVE a Samardzic: l’erede di Luis Alberto può uscire da QUI. I nomi

Calciomercato Lazio, anche tre nomi alternativi a quello di Samardzic: da questa lista può uscire l’erede di Luis Alberto

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulla ricerca di un nuovo numero 10 da parte del calciomercato Lazio. Il nome in cima alla lista rimane quello del serbo Samardzic, ma i biancocelesti non rimangono senza profili alternativi nel caso in cui saltasse l’affare con l’Udinese.

Si era parlato del 24enne armeno Spertsyan, in visita a Roma negli scorsi giorni, per una mossa che ha ingigantito i rumors. Occhi anche su Bilal El Khannouuss del Genk e sul solito Lo Celso, trattato lo scorso anno e in scadenza nel 2025 con il Tottenham.