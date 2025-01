Calciomercato Lazio, tre nuove alternative per il centrocampo. Si valutano anche questi profili: i nomi sulla lista

Calciomercato Lazio, ci sono tre nuove alternative a centrocampo per il club biancoceleste. Si valutano ora anche questi profili

Come scrive il Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio valuta anche tre profili alternativi qualora dovessero saltare le trattative per gli obiettivi primari in mezzo al campo. Piace Urbanski, talento classe 2004 del Bologna che quest’anno non sta trovando spazio con gli emiliani.

Occhi poi anche sulla situazione di Mikel Ellertsson, classe 2002 punto di forza del Venezia. Attenzione poi anche a Tessmann, acquistato in estate dal Lione e ora nel mirino anche del solito Torino.