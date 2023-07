Calciomercato Lazio, trattative ferme con la Juventus per Pellegrini: la situazione del terzino

Come riportato da La Repubblica, sembrerebbero essersi arenate le trattative tra Lazio e Juventus per Luca Pellegrini, obiettivo biancoceleste per la difesa.

La distanza tra i due club sta nella formula di trattativa da instaurare per l’ingaggio, questo sta portando la situazione ad una fase di stallo.