Calciomercato Lazio, domani una CALL per decidere il FUTURO di QUEL GIOCATORE

Calciomercato Lazio, domani è prevista una call tra la dirigenza e un calciatore per decidere il futuro e la possibile cessione

Accelerata oggi nel calciomercato Lazio per il trasferimento di Ciro Immobile. Come riportato da Alfredo Pedullà, il Besiktas ha fatto la sua prima offerta a 10 milioni.

I biancocelesti partono con una richiesta tra i 15 e 18 milioni, tuttavia la trattativa è ancora aperta. Domani ci sarà una call tra la dirigenza biancoceleste e il capitano, per decidere il rilancio ai turchi: possibile che si possa chiudere a 10 milioni più bonus. Il calciatore ha ancora due anni di contratto e la volontà è quella di non perderlo a parametro zero.