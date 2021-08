Calciomercato Lazio: sfuma Torreira, va alla Fiorentina

Torna in Italia. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano dell’Arsenal, accostato nelle ultime ore negli ultimi mesi alla Lazio, anche se conferme in merito non sono mai arrivate, torna in Italia.

Dopo aver giocato al Pescara e alla Sampdoria, indosserà la maglia della Fiorentina. Operazione completata, prestito oneroso da 1 milione con riscatto a 15.

Totalmente confermata l’anticipazione di diverse ora fa da parte di Chris Wheatley che per Footoball.london aveva svelato la definizione della trattativa

Lucas Torreira is close to signing for Fiorentina.

🇺🇾 The Uruguay midfielder has been training individually at Colney since arriving back in London.

Loan move with full salary being covered most likely option at this stage.https://t.co/lpaxtUVxoP

— Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) August 23, 2021