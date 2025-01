Calciomercato Lazio, proposto un nome nuovo per la mediana: arriva dal Portogallo. Le ultime

Calciomercato Lazio, il nuovo centrocampista potrebbe arrivare dal Portogallo. Ecco chi è stato proposto ai biancocelesti

Il calciomercato Lazio è sempre alla ricerca di un centrocampista da regalare a Baroni, ma l’indice di liquidità al momento sta bloccando gli acquisti biancocelesti. Il ds Fabiani sta provando ad imbastire alcune trattative in prestito con diritto di riscatto e, come riportato da Il Corriere dello Sport, è stato proposto un nuovo nome per la mediana.

Si tratta di Mirko Topic, centrocampista serbo classe 2001 del Famalicao che ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Resta da capire la posizione della Lazio.