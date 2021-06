Calciomercato Lazio, un tesoretto può arrivare dagli esuberi: le cifre

Il calciomercato della Lazio ruota anche intorno alla cessione di qualche esubero: ecco qual è la situazione

Il calciomercato della Lazio, com’è noto e risaputo, ruota anche attorno alle cessioni e alle uscite. Ed ecco che, come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, un tesoretto per i biancocelesti potrebbe arrivare dai tantissimi esuberi.

Numeri alla mano, il risparmio per la società capitolina potrebbe essere di ben 16 milioni, soprattutto a livello di stipendi. Entrando nel dettaglio, si può dire che giocatori come Lukaku, Vavro, Jony, Durmisi, Casasola, Adekanye, che sembrano non rientrare nel progetto, consentirebbero al presidente Lotito di risparmiare 4,8 milioni, a cui vanno sommati i 6,7 derivanti dai giocatori in scadenza il 30 giugno: Minala (0,4) Parolo (1,2), Lulic (1,2), Hoedt (1,4, finisce il prestito), Pereira (2,5). Un discorso a parte andrebbe fatto per Correa (2,5), Fares (1,2) e Patric (1, è in scadenza nel 2022). I tre infatti sarebbero finiti nella lista dei cedibili.