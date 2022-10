Calciomercato Lazio, nome nuovo per la fascia sinistra: i dettagli

La ricerca di un terzino sinistro sembra essere l’argomento principale del calciomercato della Lazio. E spunta un nuovo nome

Infatti, secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport, i biancocelesti avrebbe messo gli occhi su Milos Kerkez, classe 2003 di proprietà dell’Az Alkmaar e protagonista con l’Ungheria in Nations League. L’ostacolo sarebbe rappresentato dalla valutazione degli olandesi, ma i capitolini potrebbero puntare sul buon rapporto con la You First, agenzia che cura gli interessi del calciatori e che rappresenta, tra gli altri, anche Luis Alberto.