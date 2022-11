Calciomercato Lazio, il terzino sinistro è la priorità: i nomi

L’arrivo di un terzino sinistro è una priorità del calciomercato della Lazio. Ma che cosa accadrà a gennaio?

Secondo quanto raccontato da Il Tempo, si cercherà di accontentare le richieste di Sarri in quella zona del campo. Il sogno resterebbe sempre Parisi, ma negli ultimi giorni starebbe prendendo quota la candidatura di Doig del Verona. Il giovane scozzese è stato tra i pochi a salvarsi in questa prima parte di stagione del Verona, con tanto di due gol e due assist. Il giocatore piacerebbe molto anche a Tare, vista la sua duttilità (può giocare anche da centrale e da esterno di centrocampo). La formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, sfruttando anche gli ottimi rapporti tra i due club.

Un occhio di riguardo meriterebbero però anche le piste estere. Alla Lazio non dispiacerebbe Kerkez, titolare fisso dell’AZ. Gli olandesi, per il classe 2003, potrebbero chiedere 7 milioni. Occhi snche su Arteaga, messicano classe 1998, protagonista al Mondiale, e di proprietà del Genk. La valutazione dovrebbe essere di 5 milioni, anche perché, nonostante il contratto in scadenza, i belgi vanterebbero un’opzione per il rinnovo biennale.