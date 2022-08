Calciomercato Lazio: Ternana su Raul Moro, i dettagli

Calciomercato Lazio: la Ternana è in pressing su Raul Moro, in uscita dal club biancoceleste. I dettagli

Raul Moro non rientra tra i piani di Maurizio Sarri per questa stagione. La Lazio ha dato precisa indicazione al ragazzo di trovarsi una destinazione per crescere, maturare e tornare alla base pronto per essere utilizzato.

Secondo Gianluca Di Marzio la Ternana starebbe spingendo per l’attaccante biancoceleste: c’è via libera per il prestito, ma manca l’ok definitivo del giocatore. Attese novità nelle prossime ore.