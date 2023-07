Sarri-Lotito, tensione alle stelle: il tecnico pretende la svolta sul mercato

Maurizio Sarri vive attimi di grande tensione nel ritiro di Auronzo: il tecnico ha chiesto a Lotito una decisa accelerata sul mercato

Sono stati giorni molto tesi gli ultimi in casa Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport, Sarri è inquieto per un mercato che non decolla. Nel ritiro di Auronzo infatti il tecnico sta allenando la stessa squadra dello scorso anno senza Milinkovic e con Castellanos ancora non presente in ritiro a causa della mancanza del visto.

Una situazione non facile ad un mese dall’inizio della stagione: telefonicamente Sarri ha alzato i toni con Lotito e spera di essere accontentato nel giro di pochi giorni. La pazienza altrimenti potrebbe terminare.