Lotito-Sarri, tensione massima: il tecnico vuole il suo pupillo ma il patron è stizzito

Calciomercato Lazio, tensione Sarri-Lotito: non c’è comunione d’intenti sugli obiettivi. Cosa sta succedendo tra i due

Come riporta Il Messaggero, le dinamiche del calciomercato Lazio stanno creando una grossa tensione tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito.

Il tecnico vorrebbe infatti Hudson-Odoi, suo pupillo, mentre il patron spinge per l’accoppiata Zakharyan-Karlsson per una questione di costi. La Lazio resta in stallo.