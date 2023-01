Calciomercato Lazio, Tare vuole Sanabria: la situazione

Calciomercato Lazio, Tare spinge per Sanabria: Cairo disposto al prestito ma ad una sola condizione. Le ultime

Come riportato dal Corriere dello Sport, Igli Tare, a differenza di Sarri, avrebbe individuato in Sanabria del Torino il rinforzo giusto per l’attacco della Lazio.

Il DS vorrebbe prelevare il calciatore in prestito con un eventuale riscatto a fine stagione: Cairo accetterebbe anche la formula ma deve prima chiudere con la Roma per Shomurodov. L’incastro sembra complicato.