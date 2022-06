Calciomercato Lazio, un nuovo nome dal Real Madrid per la difesa

Per la difesa della Lazio, il nuovo nome arriva dal Real Madrid ed è quello di Mario Gila. Il giocatore avrebbe sorpassato anche Chust

Non solo Casale e Romagnoli, per la difesa della Lazio c’è un nome nuovo: come si legge sull’edizione odierna de La Repubblica, il profilo candidato è quello di Mario Gila.



Il ragazzo ha giocato da centrale nel Castilla, ma la proprietà del cartellino è del Real Madrid: è un ragazzo di talento e il club non vorrebbe perderlo a titolo definitivo; possibile quindi un prestito con diritto di riscatto e di recompra. Gila sembra aver superato anche Chust nella lista di Tare.