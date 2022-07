Calciomercato Lazio, Tare piomba su Racic: le ultime

Calciomercato Lazio, dalla Spagna rilanciano il forte interesse di Tare per Racic, centrocampista del Valencia

Nome nuovo per il centrocampo della Lazio. Come riporta El Gol Digital, la Lazio, con Tare in testa, sarebbe piombata su Racic, centrocampista classe ’98 in uscita dal Valencia di Gattuso.

Sul calciatore la concorrenza è folta: Osasuna, Fiorentina e Inter hanno chiesto informazioni. Al momento è dei nerazzurri l’offerta più alta al calciatore.