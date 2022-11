Calciomercato Lazio, Tare per l’attacco guarda in casa Verona

Calciomercato Lazio, i biancocelesti per rinforzare l’attacco starebbero puntando su Lasagna del Verona, come idea low cost

In occasione della sosta per il mondiale, anche la Lazio sta iniziando a lavorare per il calciomercato, e per l’attacco spunterebbe l’idea Lasagna come idea low cost.

Il Verona prima di rinforzare il proprio attacco deve cedere alcuni giocatori, e l’ex Udinese potrebbe essere uno di questi, e i biancocelesti visto l’interesse della Cremonese potrebbero approfittarne visto che i lombardi sono una diretta concorrente dei veronesi per la salvezza.

A riportare la notizia è il Corriere di Verona