Calciomercato Lazio, Tare studia il colpo Akgun del Galatasaray

Calciomercato Lazio, nel mirino di Tare c’è il giovane Akgun del Galatasaray: la situazione

Yunus Akgun è stato messo in vendita dal Galatasaray. Il club, come riportato dai media turchi, ha necessità di fare cassa per rientrare nei paletti del Fai Play Finanziario e starebbe pensando di mettere in vendita il talentino classe 2000. Tare segue da tempo il giocatore, il ds sta valutando la fattibilità dell’affare.

LA TRATTATIVA – I biancocelesti sono disposti a mettere sul piatto 3,5 milioni più bonus, ma le richieste del Galatasaray sono: 7,5 milioni più il 15% di una eventuale futura rivendita. Una proposta considerata troppo elevata dalle parti di Formello. A fine mercato potrebbero aprirsi nuovi scenari, la Lazio resta vigile e valuta se accelerare o meno su questa trattativa.