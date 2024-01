Calciomercato Lazio, tante idee per l’attacco. Anche un giocatore del Manchester United?

Calciomercato Lazio: si valutano tanti nomi per l’attacco, anche un giocatore del Manchester United in scadenza a giugno

Per Il Corriere dello Sport ci sono tanti nomi che potrebbero essere un’idea per il nuovo esterno della Lazio.

Jonathan Ikoné ha perso forza come pista, per El Ghazi (appena svincolato) da Formello non sono mai arrivate conferme e Bryan GIl (proposto in estate) non sarebbe ora un’opzione. Per il giornale romano potrebbe però esserlo Anthony Martial. Il francese del Manchester United ha il contratto in scadenza a giugno e sarebbe una pista da seguire nei prossimi mesi.