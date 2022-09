Calciomercato Lazio, sufficienza piena per i biancocelesti: il pagellone de La Gazzetta dello Sport

Per il pagellone de La Gazzetta dello Sport, il calciomercato estivo della Lazio è stato più che sufficiente

La Gazzetta dello Sport ha stilato il pagellone del calciomercato estivo. Per la Lazio un 6,5 pieno per i biancocelesti che hanno provato ad accontentare Sarri.

IL GIUDIZIO – «Maurizio Sarri gli ha chiesto di fare piazza pulita e Claudio Lotito ha provato ad accontentarlo. L’emblema del nuovo corso è sicuramente Alessio Romagnoli, tornato all’Olimpico dopo l’esperienza nel Milan. In difesa fiducia anche al giovane Casale, mentre per il centrocampo avrà spazio Marcos Antonio. Alla fine Luis Alberto è rimasto dopo mesi di tira e molla. E anche questo è un recupero che può risultare determinante per una stagione iniziata con il passo giusto. La Capitale si infiamma per il derby: e non solo».