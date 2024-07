Calciomercato Lazio, CAMBIA la strategia in attacco! Ci pensa Baroni, MESSAGGIO chiaro a Fabiani

Calciomercato Lazio, cambia la strategia in attacco: Baroni considera Castellanos e Noslin i due centravanti. Ipotesi Bazdar terza punta

Come riporta Il Messaggero, sta cambiando nel calciomercato Lazio la strategia per il reparto d’attacco nonostante la sempre più probabile uscita di Ciro Immobile direzione Besiktas. Baroni infatti considera come centravanti Noslin e Castellanos e quindi vorrebbe concentrare gli sforzi sulla trequarti e in mediana.

Proprio per questo, nonostante sia bloccato da tempo, Fabiani ha congelato Dia e sta lavorando per portare a Formello il giovane Bazdar come terza punta.