Calciomercato Lazio: affare Pellegrini. Ecco quanto paga il club di stipendio

Calciomercato Lazio, interessante retroscena sullo stipendio elargito dai biancocelesti a Luca Pellegrini: i dettagli

Come riferito dall’edizione odierna di Repubblica Roma, l’acquisto di Luca Pellegrini nel mercato di gennaio si è rivelato un vero e proprio affare per il calciomercato Lazio.

Il noto quotidiano svela infatti come il club di Lotito versi solo 20mila euro d’ingaggio al terzino con Juventus ed Eintracht Francoforte che si dividono la fetta più grande. Da sottolineare comunque come lo stesso classe ’99 abbia rinunciato a parecchi soldi per favorire la trattativa.