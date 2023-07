Calciomercato Lazio, stand by per il rinnovo di Casale? I dettagli sulla situazione del centrale

Come riportato da Il Messaggero, l’agente di Zaccagni e Casale ieri è stato ad Auronzo per parlare dei rinnovi dell’esterno e di Ciro Immobile, per ora fondamentali per il futuro della Lazio.

Sul quotidiano si legge come la situazione del difensore invece sia in stand by, visto che il contratto andrà in scadenza nel 2027: si parla comunque di un prolungamento di due anni.