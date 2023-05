Calciomercato Lazio, spunta un ritorno di fiamma per l’esterno d’attacco

Tanti nomi per quanto riguarda l’attacco della Lazio del futuro, in ottica mercato estivo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, tra tanti nomi fatti, sarebbe tornato di moda quello di Callum Hudson-Odoi, giocatore di proprietà del Chelsea, ma in prestito al Bayer Leverkusen. Sarri lo ha avuto a Londra, e la sua stagione in Germania sembrerebbe spingere il giocatore al ritorno in Inghilterra per essere messo ai margini del progetto di Pochettino.