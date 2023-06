Calciomercato Lazio: spunta un gioiellino russo come nuovo terzino. L’ultimo nome aggiunto alla lista è quello di Daniil Khlusevich

Come riferito da il Corriere dello Sport, l’ultimo nome aggiunto alla lista di Sarri come possibile rinforzo per la Lazio in vista della Champions è quello di Daniil Khlusevich, 22enne russo dello Spartak Mosca valutato 5 milioni. Staremo a vedere l’evolversi del possibile scenario.