Calciomercato Lazio, spunta Politano per l’attacco: concorrenza agguerrita

Calciomercato Lazio: per rinforzare l’attacco, i biancocelesti starebbero pensando anche a Politano in rotta con il Napoli

La Lazio studia tutte le possibilità per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Maurizio Sarri e negli ultimi giorni sarebbe diventato di moda il nome di Matteo Politano. Il calciatore è in rotta con il Napoli, come dichiarato anche dal suo agente, e come riportato dal Corriere dello Sport ci sarebbero state delle chiacchierate esplorative anche con i biancocelesti.

Sull’esterno offensivo, però, ci sarebbe anche la forte concorrenza del Valencia di Gattuso e l’interesse di Fiorentina e Milan in Italia.