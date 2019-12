Calciomercato Lazio, la Spal su Berisha

La squadra di Ferrara è pronta a fare all-in per il centrocampista della Lazio. La condizione per iniziare la trattativa però è una

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Spal farebbe veramente sul serio per Valon Berisha.

Il centrocampista della Lazio è in esubero ed ultimamente è stato accostato a varie società di Serie A, tra cui proprio i bianco azzurri emiliani. L’interesse sembrerebbe molto forte, ma al momento la trattativa partirebbe solo se si dovesse liberare un posto nel centrocampo spallino. A favorire l’approdo di Berisha in terra emiliana, potrebbe essere il trasferimento di Kurtic al Genoa: la negoziazione procede bene e, se dovesse andare in porto, la Spal punterebbe tutto sul kosovaro. Ancora si aspetta l’inizio ufficiale del calciomercato, ma già sono nati i primi intrecci di mercato.