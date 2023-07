Calciomercato Lazio, pasticcio Sow: può saltare... Sarri furioso. Ora va convinto di nuovo

Calciomercato Lazio, pasticcio Sow: può saltare… Sarri furioso. Ora il giocatore va convinto di nuovo di approdare in biancoceleste

Come spiega il Corriere dello Sport tra il calciomercato Lazio e Sow le cose si sono completamente ribaltate. Adesso è il club che aspetta lo svizzero.Dopo il pasticcio di giovedì, il sì di Lotito e il no di Sarri al suo arrivo fino al dietrofront, il giocatore ha preso tempo. Il presidente ha chiarito al tecnico che l’acquisto non era stato deciso per la sostituzione di Milinkovic, ma solo per rinforzare il centrocampo. Eppure s’era capito il contrario fin dal primo momento. Mau aveva stoppato l’arrivo perché al posto di Sergej ritiene debba arrivare un rinforzo di grande valore, un nome.

Il chiarimento Lotito-Sarri aveva riaperto l’operazione, ma non è bastato per chiuderla. Sow deve convincersi a firmare per i biancocelesti, è tentato dal Siviglia. La risposta del giocatore non è arrivata ieri, è attesa nelle prossime ore. La Lazio è già in ritardo sul mercato, non può andare oltre il weekend. Sarri freme, fuma e schiuma di rabbia. Per Sow erano stati concordati prezzo, contratto e commissioni. Per l’Eintracht sono pronti 12 milioni più bonus (totale di 14), per lo svizzero 2,5 milioni per 5 anni. Basta solo il suo sì, ma più passa il tempo…