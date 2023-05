Calciomercato Lazio: tre strade principali per il dopo Milinkovic

Calciomercato Lazio, i biancocelesti percorrono tre strade principali per la sostituzione del partente Milinkovic-Savic: i dettagli

Il prossimo calciomercato Lazio vedrà i biancocelesti impegnati, come riporta Il Messaggero, nella ricerca del sostituto di Milinkovic-Savic, sempre più vicino all’addio.

Bisogna però fare in fretta per trovare un degno sostituto: Zielinski è in trattativa col Napoli per il rinnovo, Loftus-Cheek è stato risondato. Frattesi ha confermato mercoledì che verrebbe alla Lazio, ma sono utopia i 35 milioni richiesti dal Sassuolo.