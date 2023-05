Calciomercato Lazio, individuato il sostituto di Milinkovic: Sarri ci ha già parlato

Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic verso l’addio: Sarri ha già parlato col sostituto del Sergente: tutti i dettagli

Il tema della sostituzione di Milinkovic-Savic, ormai prossimo all’addio, sarà centrale nel calciomercato Lazio.

Come riferito da Il Messaggero, Sarri avrebbe già individuato il suo sostituto: Davide Frattesi del Sassuolo. Il club biancoceleste ha già parlato con l’agente nel corso delle discussioni per il rinnovo di Cataldi: l’ingaggio da 700mila euro più bonus non sarebbe un problema mentre lo sono al momento i 35 milioni di euro richiesti dal Sassuolo, peraltro già superati da un’offerta di 40 proveniente dall’estero. Frattesi però prende tempo, ha parlato sia con Sarri che con alcuni esponenti dello spogliatoio della Lazio lo scorso 3 maggio, in occasione della sfida dell’Olimpico. La pista è da seguire con attenzione.