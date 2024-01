Calciomercato Lazio, individuato il post Felipe Anderson: Sarri lo chiede da due anni

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste ha individuato il sostituto di Felipe Anderson. Un giocatore che Sarri vuole da tempo

Come rivelato da Il Messaggero, per il calciomercato Lazio si pensa già al sostituto di Felipe Anderson, che ha ormai raggiunto un accordo per il passaggio alla Juve.

Lotito guarda a possibili occasioni, con il nome di Rafa Silva in cima alla lista degli acquisti in vista dell’estate. Il giocatore andrà in scadenza a sua volta con il Benfica e Sarri, che lo chiede invano da anni, avrebbe già dato inevitabilmente l’ok al suo arrivo.