Calciomercato Lazio, per il centrocampo spunta l’idea Soriano

Calciomercato Lazio. Secondo La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti avrebbero sondato il centrocampista del Bologna Roberto Soriano

Il futuro della Lazio dipenderà molto da questo finale di stagione, decisivo nello stabilire se i biancocelesti saranno in grado di riconfermare quanto fatto la scorsa annata. Dalla qualificazione in Champions League passano anche gli obiettivi di mercato e il budget che sarà messo a disposizione di Igli Tare.

Secondo La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti avrebbero mosso i primi passi per il centrocampista del Bologna Roberto Soriano, già cercato in passato quando vestiva la maglia del Villareal. Un’annata da incorniciare per il trequartista di Mihajlovic, già autore di 9 gol in campionato, che hanno attirato l’attenzione appunto della Lazio in vista della prossima stagione.