Calciomercato Lazio, la Juve piomba su Luis Alberto: la risposta di Lotito

Calciomercato Lazio, la Juve bussa alla porta di Claudio Lotito per Luis Alberto: risposta chiara del presidente biancoceleste

Felipe Anderson non è l’unico giocatore seguito della Lazio finito nel mirino della Juve in chiave mercato. Come rende noto Tuttosport, infatti, i bianconeri hanno fatto un sondaggio anche per capire se c’era margine di trattativa per il colpo Luis Alberto.

Da parte della Lazio di Lotito, però, è stato innalzato un muro, visto che il fantasista spagnolo ha rinnovato da poco il contratto.