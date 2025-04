Calciomercato Lazio, non solo Solet! Una big della Serie A segue Mario Gila! Le ultime sul difensore spagnolo

Condividi via email

Calciomercato Lazio, nuove idee per Lotito: il presidente punta a nuovi obiettivi oltre a Solet ma prima c’è da sbrogliare il nodo legato a Gila

Calciomercato Lazio. La stagione di Serie A 2024/25 non è ancora finita ma il presidente della Lazio Claudio Lotito è già proiettato sul calciomercato estivo. Il patron dei biancocelesti, come è ben noto, è già sulle tracce del difensore francese dell’Udinese Solet ma non solo…

Nel mirino del presidente ci sono anche altri osservati speciali tra le file del Bologna e, dall’Inter. Stando alle parole di calciomercato.com infatti, i nerazzurri avrebbero posto la loro attenzione su Mario Gila. Lo spagnolo ha infatti il medesimo agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, al quale sarebbero state chieste le prime informazioni per una trattativa. In cambio i nerazzurri potrebbero offrire Bisseck cui valore si è quadruplicato rispetto ai 7 milioni esborsati nel momento dell’acquisto.