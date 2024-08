Calciomercato Lazio, i tifosi SOGNANO il “colpo a EFFETTO”. Quel NOME fa gola alla società: riflessioni IN CORSO

Calciomercato Lazio, i tifosi sognano ancora un colpo a effetto per rinforzare l’attacco: un nome fa gola alla società

Come spiegato dall’edizione oggi in edicola de Il Messaggero, per il calciomercato Lazio i tifosi sognano ancora un colpo a effetto dell’ultimo minuto dopo aver visto svanire la possibilità di arrivare a Mason Greenwood, che ha poi firmato per i francesi del Marsiglia.

Il club capitolino sta pensando in particolar modo a Cherki, in rotta con il Lione e per questo in vendita a prezzo di saldo (15 milioni di euro il suo costo). Riflessioni in corso, possibile nuovo colpo in attacco.