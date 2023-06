Calciomercato Lazio, Berardi sogno di Sarri: la richiesta del tecnico a Lotito

Calciomercato Lazio, il sogno di Maurizio Sarri per l’attacco risponde sempre al nome di Domenico Berardi: la richiesta a Lotito

Come riportato dal Corriere dello Sport, il grande sogno di Sarri per il calciomercato Lazio è Domenico Berardi del Sassuolo. A dispetto delle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, la trattativa non è assolutamente in una fase avanzata.

Carnevali parte da una valutazione di 30 milioni di euro, l’ipotesi di una riduzione a 20 non è stata conferma dai neroverdi. Al massimo la parte cash può scendere a 25 con l’inserimento di Cancellieri. Inoltre va considerato lo stipendio intorno ai 3 milioni. Lotito è perplesso da un’operazione complessiva da 50 milioni per un calciatore a fondo perduto (29 anni ad agosto). Sarri però proverà a spingere col patron: l’operazione ad oggi resta molto complicata.