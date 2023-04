Calciomercato Lazio, regalo Berardi con la Champions: spunta la contropartita

Calciomercato Lazio, il sogno in caso di qualificazione in Champions League è Domenico Berardi del Sassuolo: Cancellieri contropartita?

Come riferito dal Corriere dello Sport, il grande sogno del calciomercato Lazio in caso di qualificazione in Champions League è Domenico Berardi del Sassuolo.

Oltre al vice Immobile Sarri ha infatti chiesto un altro esterno di livello oltre Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro (se rimarrà). La valutazioni di 30 milioni di euro potrebbe essere abbassata con l’inserimento di Cancellieri che potrebbe trasferirsi in Emilia per giocare con maggiore continuità.