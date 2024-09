Calciomercato Lazio, ancora SMENTITE: quel giocatore NON è nei piani del club. I dettagli

Calciomercato Lazio, ancora smentite: quel giocatore non è nei piani del club biancoceleste. Non arriverà nella Capitale: le ultime

Negli ulimi giorni il calciomercato Lazio è stato accostato a più riprese allo svincolato Yusuf Yazici, centrocampista turco classe 1997 che ha da poco concluso la sua avventura con la maglia del Lille ed è in cerca di un nuovo contratto.

Da Formello, però, hanno subito negato l’interesse per il fantasista e a conferma di ciò si è pronunciato anche Nicolò Schira. Come confermato anche dal noto esperto di mercato, infatti, non c’è alcun interesse da parte della Lazio.