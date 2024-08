Calciomercato Lazio, netta SMENTITA della società: non c’è NESSUN INTERESSE per quel giocatore

Calciomercato Lazio, netta smentita della società sulle voci di un interesse per un giocatore del Real Madrid: niente di vero

Il calciomercato Lazio mette un freno alle fantasiosi voci che vedevano Endrick coinvolto in un possibile affare di mercato da inserirsi nell’interesse del Real Madrid per Gila.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, la dirigenza avrebbe smentito di aver effettuato richieste per il prestito oneroso del talento verdeoro, che non va considerato nella wish list dei biancocelesti per il finale di questa finestra di mercato.