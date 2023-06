Milinkovic, comunicazione arrivata a Lotito: c’è un grosso rischio all’orizzonte

Calciomercato Lazio, Milinkovic ha ribadito a Lotito l’intenzione di non rinnovare il contratto: rischio addio a zero tra un anno

Milinkovic-Savic resta un grandissimo enigma del calciomercato Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, il ragazzo nelle ultime ore avrebbe ribadito a Lotito l’intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 e attende notizie da Kezman.

Lotito ha aperto alla cessione del ragazzo ma solo in cambio di 40 milioni di euro. Al momento però tutto tace: il patron resta che una tra Juve, Milan e Inter si faccia avanti, mentre all’estero solo l’Arsenal potrebbe tornare alla carica. Ad oggi c’è il grosso rischio si consumi tra un anno alla scadenza naturale dell’accordo.