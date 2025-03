Calciomercato Lazio, Gila torna a Madrid? La situazione

Condividi via email

Calciomercato Lazio, il difensore biancoceleste è finito nel mirino di diversi club europei tra cui il Real Madrid: le ultime sul suo futuro

Nonostante manchino alcuni mesi alla sessione estiva di calciomercato, la Lazio e i club europei si muovono con particolare attenzione sia per quanto riguarda la situazione in entrata che in uscita.

Il club biancoceleste deve fare attenzione alla questione Gila, il quale è finito nel mirino di club europei come Manchester City e Psg e Bayern Monaco ma in particolare il Real Madrid che detiene il 50 % della vendita.

A tal proposito riguardo il club spagnolo è intervenuto il sito sportivo Relevo in cui chiarisce che le intenzioni del Real sono solo quelle di monitorare la situazione del calciatore, e non c’è l’intenzione di riportarlo attualmente alla corte di Ancelotti.